0553 313 94 23

Boeing 737 MAX için korkutan iddia! Eğer söylentiler doğruysa...

Endonezya ve Etiyopya’da iki korkunç kazaya yol açan 737 MAX-8 tipi yolcu uçaklarıyla ilgili üretici firma Boeing’e yönelik flaş bir iddia ortaya atıldı. Dev havacılık firmasının, Boeing 737 MAX-8’lerin ilk uçuş öncesi güvenlik incelemelerini sadece kendi mühendislerine yaptırdığı iddia ediliyor.

19 Mart 2019 Salı 11:26
Boeing 737 MAX için korkutan iddia! Eğer söylentiler doğruysa...

Geçtiğimiz 5 ay içinde 300’den fazla kişinin can verdiği iki kaza yaşayan 737 MAX-8 tipi yolcu uçaklarının üreticisi teknoloji devi ABD’li Boeing firmasına yönelik suçlama okları artıyor. İki korkunç kaza sonrası, 737 MAX-8’lerin bu uçaklarda bulunan MCAS sistemi nedeniyle çakıldığı iddialarıyla karşılaşan Boeing, şimdi de çok daha ciddi bir suçlamayla karşı karşıya.

Çünkü son olarak Etiyopya’da 11 Mart’ta 157 can alan kaza sonrası mercek altına alınan 737 MAX-8’lerin ‘ilk uçuş onayı’ aldığı süreçte Boeing’in usülsüzlük yaptığı ileri sürülüyor. ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) uzmanlarının yapması gereken ilk uçuş öncesi incelemeleri, sadece Boeing mühendislerince gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

İddiayı gündeme getiren ABD merkezli Seattle Times gazetesinin haberine göre, Avrupalı Airbus’ın ürettiği uçaklara ‘yetişmek’ için üretim ve onay sürecini hızlandırmak isteyen Boeing, kapsamlı bir inceleme yapılmasının önüne geçti ve 737 MAX-8’ler, FAA uzmanlarının kılı kırk yaran incelemesi yapılmadan göklere çıkarıldı.

İki facia arasında benzerlikler var

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, ülkesinde yaşanan Boeing 737 MAX-8 kazasıyla Endonezya’daki aynı tip uçağın kazası arasında ciddi benzerlikler olduğunu açıkladı.

Moges düzenlediği basın toplantısında, karakutulara yapılan ilk inceleme sonunda ortaya çıkan benzerliklerin bir süre sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Etiyopya, ülkedeki teknik yetersizlikten dolayı uçağın kokpit ve uçuş verileri kayıtlarını Fransa’daki Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresine (BEA) göndermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:26
  1. Boeing
  2. Boeing 737 MAX8
  3. korkutan iddia
  4. hava taşımacılığı
  5. uçak kazaları

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    B737-8 MAX ucaklarindan THYda da 7 adet var. Bunlar hala ucuyorlar mı? Bu konuda THYdan herhangi bi acıklama gelmedi ?! Aslında Akitin bu soruyu THY sorup yayınlaması gerekmezmiydi?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ünverdi, “Genç fikirlere ve daha fazla genç girişimciye ihtiyacımız var”
  1. Ünverdi, “Genç fikirlere ve daha fazla..
  2. TBMM Başkanı Şentop’tan CHP’li..
  3. Erdoğan: "AK Parti'nin kapıları, bu..
  4. Beşiktaş 116 yaşında
  5. AOSB Futbol Turnuvası’nda 2. tur..
  6. Bilgievleri, 10. yılını kutladı
  7. Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nu on..
  8. Büyükşehir’den “Destanın Türküleri”..
  9. Biga’da vatandaşlar dev Türk bayrağı..
  10. Kolon kanserinde erken tanı önemli
  11. (Özel) 13 bin kilometreden Gaziantep’e..
  12. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da..
  13. Fizibilite desteği ve teknik destek..
  14. Özakcan; "Jeotermallere ruhsat..
  15. Yarına bırakma! Yarın sana vermek..
  16. Fenerbahçe'den ses getirecek forvet..
  17. Umman'dan ülkede casus şebekesinin..
  18. Kamyonetin çarptığı yaşlı adam..
  19. Mercan Kolejinde 18 Mart etkinliği
  20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
  21. Başkan Adayı Yüce, Türkiye Emekliler..
  22. Depoyu kamyon yanaştırıp soydular
  23. Pendik'te "alacak" cinayeti
  24. İrfan Home ve Trimbox’tan işbirliği
  25. Rıza Sarraf’ın ‘izinsiz tadilat’..
  26. Yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatı..
  27. Şeker alkolleri tatlandırıcı yerine..
  28. Devlet desteği ile çiftliğin..
  29. Çanakkale’nin yiğitleri dua ve..
  30. Motosikletliye çarpıp kaçan sürücüye..
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

Günün Karikatürü

19 Mart 2019
Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı