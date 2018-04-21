THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bodyguard'a kurşun yağdırdılar!

Çanakkale’de bir barda güvenlik görevlisi olarak çalışan Levent Bayırlı, bara gelen E.Ş. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:27
Bodyguard'a kurşun yağdırdılar!

Olay, saat 03.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki bir barda meydana geldi. E.Ş. arkadaşları ile eğlenmek için bara geldi. Barda bir süre eğlendikten sonra dışarıya çıkan E.Ş. henüz nedeni belli olmayan bir şekilde birileriyle tartıştı. Ardından otomobilindeki tabancasını alan E.Ş. barın giriş kapısında karşılaştığı güvenlik görevlisi Levent Bayırlı'nın, sağ ayağına iki, sol ayağına iki ve sırtına bir el ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Levent Bayırlı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kepez Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayırlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından E.Ş., polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 14:27
  1. BODYGUARD
  2. Çanakkale

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’de seçim paniği!
    1. CHP’de seçim paniği!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    3. Bodyguard'a kurşun yağdırdılar!
    4. Sürücüsüz aracın detayları belli oldu
    5. Kadın başbakan adayının fuhuş kaseti..
    6. Hollanda'dan küstah çıkış: Türkiye..
    7. Kahya Operasyonunda tutuklamalar..
    8. 'Onca işin arasında bizimle..
    9. Rusya: ABD Cenevre’yi bombaladı
    10. Şenol Güneş, Erdoğan'la ne konuştuğunu..
    11. Kapadokya'nın "uzaydan görülen"..
    12. Adana'da görülmemiş fuhuş rezaleti
    13. "1 Mayıs’ı şer odaklarına bırakmayız"
    14. Jandarma ele geçirdi! Teröristler için..
    15. Dilipak'tan Sadettin Köpek benzetmesi
    16. Terör örgütüne büyük darbe! Mehmetçik..
    17. AB'den İsrail'e tepki
    18. Böke ve Cihaner'in sağ rahatsızlığı
    19. Kuyumculuk sektörü ‘güç birliği’ yapacak
    20. ROKETSAN, 300 m2’de milyonluk roket..
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Komutanlıklar taşınıyor
    Komutanlıklar taşınıyor
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti