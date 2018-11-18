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Bodrum'un altı üstüne geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak sonrası evleri ve iş yerlerini su bastı, yollarda araçlar devrildi.

18 Kasım 2018 Pazar 13:14
Bodrum'un altı üstüne geldi

Kuvvetli yağış gece saatlerinde etkisini artırınca sele neden oldu. İlçe merkezinde Cevat Şakir Caddesi, Üçkuyular Caddesi ve Dere Sokak'ta park halinde bulunan bazı araçlar selin şiddeti nedeniyle sürüklendi ve kullanılamaz hale geldi.

Kamyonet devrildi

Dere Sokak'ta park halinde olduğu belirtilen bir kamyonet de suyun şiddeti nedeniyle devrildi.

Ev ve işyerleri sular altında kaldı

İlçede bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yetkililerden yardım istendi. Emniyet, yoldaki araçları kaldırırken belediye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye başladı.

Aşırı yağış nedeniyle çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde, denizin rengi kahverengiye döndü. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 13:14
  1. bodrum
  2. sağanak yağış
  3. sel

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah21 dk önce
    İstanbul ve Ankara kadar kötü değilmiş.
  • memomemo36 dk önce
    sakın ha sakın devlet beş kuruş yardım etmesinbu sözümün arkasında siyaset aramayın.. benim anlatmak istediğimo dükkanlar yazın suyu 30 tl yetostu 80 tl ye satıyor oraya gidenler 4 kişilik aile bir lokantada bir şişe içkiye gözü kapalı 40-500 tl ödüyorbodrumda aşk başkadır güzelim şarkısını çaldırıyorlardı.. belediyehazineden para alıyor malum yani benim param ..verirse yardım ederse haram olsun
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