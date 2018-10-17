Bodrum'u domuzlar bastı! İlçede büyük korku
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine inince, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı.17 Ekim 2018 Çarşamba 14:00
Muğla Bodrum Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda görülen 30'a yakın yaban domuzu, karayolu kenarından şehir merkezine doğru hareket etti. Domuzların, çevredeki bazı süpermarketlerle evlerin bulunduğu alanlarda ve araçların etrafında yiyecek aradığını görenler tedirgin oldu.
Bazı kişiler, caddede toplu dolaşan domuzları evlerinden getirdikleri yiyeceklerle beslemeye çalıştı. Domuzlar bir süre sonra arazide gözden kayboldu.
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