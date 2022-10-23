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Spor Bodrumspor-Bandırmaspor maç sonucu:
Spor

Bodrumspor-Bandırmaspor maç sonucu:

TFF 1.Lig'in 10.haftasında Bodrumspor sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-10-23 17:45:00 -
Bodrumspor-Bandırmaspor maç sonucu:

1.Lig'in 10.haftasında Bodrumspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Bodrumspor-Bandırmaspor maç sonucu:

Bodrumspor ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

20’nci dakikada etkili gelen Bodrumspor’da kaleciyle karşı karşıya kalan Recep Aydın’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

38’inci dakikada Bandırmaspor öne geçti. Bandırmaspor’da ceza sahası içinde topla buluşan Dembele’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

43’üncü dakikada skora denge geldi. Hızlı gelişen atakta Samet Yalçın ceza alanında topu iyi kontrol etti, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

63’üncü dakikada ceza sahası içerisine Üzeyir Ergün’ün ortasıyla topla buluşan Samet Yalçın’ın vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

72’nci dakikada Bodrumspor atağında ceza sahası dışından sert vuran Süleyman Güneş’in vuruşunu kaleci kornere çıkardı.

79’uncu dakikada Üzeyir Ergün’ün ceza sahasına ortasında Samet Yalçın’ın vuruşunda top az fakla dışarı çıktı.

Maç 1-1 bitti.

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