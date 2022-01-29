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Siyaset Bodrum'daki üye sayısını öğrenen Mustafa Sarıgül çılgına döndü
Siyaset

Bodrum'daki üye sayısını öğrenen Mustafa Sarıgül çılgına döndü

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bodrum'daki üye sayısını öğrenince tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 10:17:00 - 2022-01-29 10:34:20

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün paylaştığı son Tik Tok videosu yine gündem oldu. Sarıgül paylaştığı videoda üye sayısını az bulduğu için partisinin ilçe başkanına kızdı.

Türkiye Değişim Partisi adı altında çalışmalarına devam eden Sarıgül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sarıgül yayınladığı son videoda partisinin ilçe başkanına üye sayısını az bulduğu için kızdı.

Sarıgül, 170 üye yaptığı için Bodrum İlçe Başkanı’nı azarladığı videoda ilçe başkanına “Koca Bodrum’da 170 üye olur mu” diyerek kızdı. Sarıgül, ilçe başkanına “Mayıs ayında geldiğim zaman, 170’in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın!” diyerek de talimat verdi.

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Yorumlar

Zekeriya

Mustafaaaa kış mevsimi kimse yok Bodrumda yazın insanlar tatile geliyor o vakit nüfus on kat artıyor sıkma canını bakarız bir çaresine klasör dövmeyle amcaya bağırıp çağırmayla üye sayısı artmaz sakin ol.Her gittiğin yerde böyle cıyyak cıyyak bağırırsan seçimin bittiği akşam kaybettiğini görünce ne yapacaksın Allah muhafaza aklını kaybedersin.Etme gözün seven Levent Kıraç olmaya mı özendin yoksa?Seni de bu gidişle çabuk kaybederiz.
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Nuri BALKANOĞLU

Sarıgül sıralardan atlayıp Deniz Baykala saldırmakla siyasi kariyerini yitirmişdin şimdide aynı yoldasın 000,170
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