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Yerel Bodrumdaki rüşvet operasyonunda tutuklama
Yerel

Bodrumdaki rüşvet operasyonunda tutuklama

Bodrumdaki rüşvet operasyonunda 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2021-12-29 23:20:00 - 2021-12-29 23:25:39
Bodrumdaki rüşvet operasyonunda tutuklama

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bodrum Vergi Dairesinde rüşvet alındığı ihbarı üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince 27 Aralıkta, vergi dairesi müdürünün makam odasında ses ve görüntü takibi yapılmış, sesli ve fiziki takipler sonrası D.Enin, A.A. aracılığıyla Vergi Dairesi Müdürü S.Oya makam odasında rüşvet verdiği tespit edilmişti.

Suçüstü yakalanan şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 200 bin lira ele geçirilmişti. Şüpheliler "rüşvet" suçu kapsamında gözaltına alınmıştı.

 

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