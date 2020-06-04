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Aktüel

Bodrum'da üzerinden düştüğü lastik botun çarptığı genç öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:11:44 -
Bodrum'da üzerinden düştüğü lastik botun çarptığı genç öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üzerinden denize düştüğü lastik botun çarptığı genç hayatını kaybetti.

Yalıkavak Mahallesi açıklarında demirli bir teknede çalışan Ali Murat Şişman (20) ile Emir Balkaya (20), kıyıdan kumanya almak için lastik botla tekneden ayrıldı.

Arızalanan bottaki Şişman ve Balkaya, dengelerini kaybederek denize düştü.

Bir süre etrafında döndükten sonra kıyıdaki tekneye ve iskeleye savrulan botun çarptığı Balkaya ağır yaralandı. Kendi çabalarıyla yüzerek kıyıya çıkan Şişman, arkadaşı için yardım istedi.

Başka bir botla kıyıya getirilen Balkaya, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balkaya'nın cenazesi Sahil Güvenlik ve savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kıyıda ters dönen lastik botun ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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