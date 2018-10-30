Bodrum'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezavine gönderildi.30 Ekim 2018 Salı 20:01
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada, ilçede metamfetamin satışı yaptığını tespit ettikleri şüpheli G.K'yi takibe aldı.
Şüpheli, evine girerken polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, yüklü miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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