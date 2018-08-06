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Bodrum’da TV+ ile açık hava sineması

TV+ ile yaz aylarının en sevilen aktivitelerinden açık havada sinema keyfi devam ediyor. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Bodrum Müzik Festivali’nde, müzik ve sinemanın buluştuğu dünyaca ünlü filmler D-Marin Turgutreis’te beyaz perdeye yansıyor. TV+ ile açık hava sineması tüm katılımcılara açık ve ücretsiz.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:55
Bodrum’da TV+ ile açık hava sineması

TV+ ile yaz aylarının en sevilen aktivitelerinden açık havada sinema keyfi devam ediyor. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Bodrum Müzik Festivali’nde, müzik ve sinemanın buluştuğu dünyaca ünlü filmler D-Marin Turgutreis’te beyaz perdeye yansıyor. TV+ ile açık hava sineması tüm katılımcılara açık ve ücretsiz.

Türkiye ve dünyadan önemli müzisyenlerin sahne aldığı festival boyunca, dünya sinemasından en beğenilen filmler, dört gece boyunca sinema ve müzik severlere keyifli saatler yaşatacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:55
  1. Turkcell
  2. Turkcell TV+

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