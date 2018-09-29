Bodrum’da taktiği işe yaramayan torbacı kıskıvrak yakalandı!

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda E.Z.K. isimli şahsın bir araç kiralama firmasından kiraladığı araç ile İzmir'den Bodrum'a uyuşturucu madde getireceği istihbaratını aldı.

Ekipler, şahsı yakalamak için ilçenin giriş noktaları olan Torba Uygulama noktası ile Kızılağaç Kavşağı’nda tertibat aldı. Devam eden takipler sonucunda E.Z.K.'nın yakalanmamak amacıyla Bodrum'a dağ yolundan girdiğinin tespit edilmesi üzerine araç Kızılağaç kavşağında durdurularak E.Z.K. kıskıvrak yakalandı.

Araçta yapılan aramada 132 gram skunk maddesi, şüphelinin Dereköy Mahallesi’nde bulunan ikametinde yapılan aramada ise bir miktar kenevir tohumu ile esrar maddesi öğütmekte kullanılan öğütücü makine ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan adliyeye sevk edilen E.Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.