Bodrum'da sanatçılardan çevre temizliği

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğine sanatçı Sertab Erener ile Yonca Evcimik de destek verdi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde, "Miss Gibi 1 Bodrum Grubu" üyelerinin katılımıyla, Gümbet Mahallesi'nde çevre temizliği yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ile ilçede yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Sertab Erener ve Yonca Evcimik'in de gönüllü olarak destek verdiği etkinlikte kısa sürede çok miktarda atık toplandı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 350 temizlik personelinin görev yaptığını belirterek, etkinliğe destek veren sanatçılara teşekkür etti.

Sertab Erener de çevreyi kirletenlere yaptırım uygulanması gerektiğini kaydetti.

İnsanların bilinçlenmesi gerektiğine değinen Erener, "Çocukluktan itibaren 'Doğayı nasıl korumalıyız?' konusunu öğretmemiz gerekiyor. Bunun sadece Türkiye'de değil, dünya çapında yapılması gerekiyor. Gönüllü olarak insanların attıkları pisliği toplamaya çalışıyorum. Bu çok ayıp, bir şey." ifadesini kullandı.

Yonca Evcimik ise yaşam alanının temiz tutulması gerektiğini, doğaya saygılı insanların çevreyi kirletmediğini vurguladı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmada toplanan atıklar, belediyeye ait araçlarla bölgeden alındı.