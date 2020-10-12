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Aktüel Bodrum'da sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen iki kişi öldü
Aktüel

Bodrum'da sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen iki kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:46:59 -
Bodrum'da sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen iki kişi öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Çömlekçi Mahallesi'ndeki iki ayrı olayda, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Semran B. (66) özel bir hastaneye, İbrahim Y. (74) ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Semran B. de İbrahim Y. de kurtarılamadı.

Cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bu iki kişinin de sahte içki nedeniyle öldükleri şüphesi üzerinde duran güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

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