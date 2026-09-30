Bodrum'da polisi şehit eden saldırının sanığı, kanser tedavisi gördüğü hastanede öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şehit polis Ercan Yangöz'ün ölümüne neden olan saldırının sanığı Fatih Özturan, cezaevinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Haziran 2021'de silah kaçakçılarıyla girilen çatışmada şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz'ün ölümüne neden olan saldırının sanığı Fatih Özturan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Özturan'ın kanser olduğu, cezaevinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Rahatsızlığı nedeniyle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özturan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, Bodrum'da silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlemiş, operasyonda çatışma çıkmıştı. Çatışmada ağır yaralanan Buldanlı polis memuru Ercan Yangöz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.
Özturan'ın cenazesinin Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.