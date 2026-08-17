  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuriş’e o şirketlerle ilişkisi soruldu! Ortaklıkları kabul etti Çamlıhemşin tüneli açıldı! Yıllık 772 milyon lira tasarruf sağlayacak Kameraları bantlayan Ekrem’in adamı bakın ne dedi! “Gizlenecek bir şeyimiz yok…” Emekli Albay’dan İsrail’e uyarı: Karşınızda Atatürk Türkiyesi yok! Türkiye’yi tehdit büyük aptallık! Eski sevgili dehşeti! Binayı kundaklayıp kaçtı: “Ölüm korkusuyla yaşıyorum” Bakan Tekin'den gençliğe ikaz: Dünya vatandaşlığı kültürel bir tezgah! Vatandaşlar ifşa etmişti! Türkiye, İsrailli çifte vatandaşa ev hapsi verdi AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı Mekke Anlaşması'nın perde arkası! İletişim Başkanı Duran çarpıcı açıklamalar Artık “Gülen’in kızıyım” diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum
Yerel Bodrum'da patlayan su borusu yolu yuttu! Otomobilin üzerine taş yağdı!
Yerel

Bodrum'da patlayan su borusu yolu yuttu! Otomobilin üzerine taş yağdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bodrum'da patlayan su borusu yolu yuttu! Otomobilin üzerine taş yağdı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda çökme oluştu. Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisinde ana su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda çökme oluştu.

Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisinde ana su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın şiddetiyle metrelerce yüksekliğe ulaşan tazyikli su, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tonlarca suyun yola aktığı olayın ardından yolun bir bölümünde büyük çukur oluştu.

Çökme nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine olay yerine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çökmenin yaşandığı güzergahta güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Hattaki su akışını kesen ekipler, bölgede onarım çalışması başlattı.

Öte yandan, patlamayla birlikte asfalt ve taş parçalarının çevreye savrulması sonucu bir otomobilin arka camında hasar meydana geldi.

Hisarcıklıoğlu Muğla’dan duyurdu!
Hisarcıklıoğlu Muğla’dan duyurdu!

Kobi

Hisarcıklıoğlu Muğla’dan duyurdu!

Akil Şakirt için yeni karar! Muğlaspor genç kaleciyi yeniden kiraladı
Akil Şakirt için yeni karar! Muğlaspor genç kaleciyi yeniden kiraladı

Spor

Akil Şakirt için yeni karar! Muğlaspor genç kaleciyi yeniden kiraladı

Muğlaspor’dan takviye! Ahmet Engin ile anlaşma sağlandı
Muğlaspor’dan takviye! Ahmet Engin ile anlaşma sağlandı

Spor

Muğlaspor’dan takviye! Ahmet Engin ile anlaşma sağlandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23