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Yerel Bodrum'da otel lojmanında yangın
Yerel

Bodrum'da otel lojmanında yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 05:44:00 -
Bodrum'da otel lojmanında yangın

Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisindeki 5 yıldızlı bir otelin lojman kısmından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çalışmalara ilçedeki bazı inşaat firmalarına ait beton mikserleri de su taşıyarak destek verdi. Polis ekipleri yangının çıktığı alanın çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Lojmandaki otel,Bodrum otel lojmanı çıkan yangın güçlükle söndürüldü personeli ise tahliye edildi.

Yakıt tanklarının bulunduğu alanda zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının yayılmaması için yoğun mücadele sarf edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma ve hasar tespit çalışması başlatıldı.

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