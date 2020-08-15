  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bodrum'da mavi turda kayaya çarpan gezi teknesi kıyıya oturdu

Yeniakit Publisher
2020-08-15 19:29:19 -
Bodrum'da mavi turda kayaya çarpan gezi teknesi kıyıya oturdu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi turda kayalıklara çarparak su alan gezi teknesi, sığlıkta kıyıya oturdu.

İçerisinde 8 yolcu ve 2 kişilik mürettebatın bulunduğu belirtilen günlük gezi teknesi, Bodrum açıklarında kayalıklara çarptı. Tekne, Orak Adası'nda mekanik arızası vererek su almaya başladı.

Durumu fark eden kaptan, tekneyi kıyıya ulaştırmaya çalıştı. Çevredekilerin de yardımıyla güçlükle sığlık alana getirilen tekne, burada kıyıya oturdu.

Olayda yaralanan olmadı. Yolcular ve mürettebat, güvenli şekilde yakındaki başka bir tekneye tahliye edildi.

Teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi

Yeni parti iddialarıyla CHP’de kaynayan kazanı daha da alevlendiren Muharrem İnce’ye karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar..
Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi
Gündem

Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçladı

Ülkesinin kanlı sömürge tarihini görmezden gelen Fransız İstihbaratçı Alain Juillet, Türkiye'yi Libya'da sömürgeci olmakla suçladı. Juillet,..
Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...
Gündem

Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...

Şevki Yılmaz, “Hatasız dost arayan dostsuz kalır!” başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek, son günlerde yaşanan tartışmala..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı