  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:26:21 -
Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kısa sürede söndürdü.

İtfaiyeye Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri de destek verdi.

Yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı