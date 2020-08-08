Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 işletme mühürlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 10 işletmenin mühürlendiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, kolluk birimlerince yapılan denetimlerde, kafe ruhsatı alarak çalışan bazı işletmelerde, temizlik, maske, fiziki mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü.

Harekete geçen ekipler, denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen ve yapılan uyarıları dikkate almadan faaliyetlerine devam eden, bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletmeyi mühürledi.