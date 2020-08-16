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Aktüel

Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske denetimi

Yeniakit Publisher
2020-08-16 23:36:45 -
Bodrum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske denetimi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekiplerince maske denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, "Barlar Sokağı" olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi ve sahil kısmında gerçekleştirilen uygulamada, maskesiz dolaşan veya uygun şekilde takmayan tatilciler tek tek uyarıldı, maskeleri olmayanlara ise maske verildi.

Ekipler, maskesi olmayan kimsenin sokağa girmesine de izin vermedi.

İlçede maske denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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