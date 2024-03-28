Bodrum’da kıyı işgaline son verecek

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum’da kıyıları yeniden dizayn edecek bir Kıyı Kullanım Planı hazırladıklarını belirterek “Bu proje ile hem halkımızın kıyılardan yararlanma hakkını koruyacağız, hem de işletmelerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidereceğiz” dedi.

Türkiye’nin turizm cenneti Bodrum’da, plansız ve kontrolsüz büyüme neticesinde kıyıların sadece yüzde 10’unun halka açık olduğunu, vatandaşların artık isyan ettiğini söyleyen Tosun, 31 Mart’ta seçilerek göreve geldiği takdirde Kıyı Kullanım Plan ve Projesini, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve bilim insanlarının da katılımıyla hayata geçireceğinin sözünü verdi.

Seçim çalışmaları kapsamında Bodrum’un en popüler turizm merkezlerinden biri olan Kumbahçe sahilinde esnaf ziyaretleri yapan ve plajda güneşlenen vatandaşların dertlerini dinleyen Mehmet Tosun, Bodrum’un yol, su, altyapı problemlerinin yanı sıra halkın denize girecek alanlarının kısıtlı olmasının da başlı başına bir sorun olduğunu dile getirdi. Kumbahçe’nin eski görkemli günlerine yeniden kavuşacağını anlatan Tosun, “Gemi Yanaşma İskelesi’nden Çarşı merkezine kadar olan Kumbahçe sahil güzergahını sokak sağlıklaştırma projeleri çerçevesinde yeniden düzenleyeceğiz. Bunu tüm kıyılarımızda adım adım hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Halk plajlarının sayısını artıracaklarını söyleyen Tosun, “Geldiğimiz noktada, üç tarafı denizlerle çevrili yarımadamızda insanlarımız denize giremiyor. Her bölgeden denize ulaşamıyorlar. Bu konuda ciddi bir sorun var. Bununla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımızla görüştük. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın açtığı halk plajı sayıları artacak. Aynı şekilde biz de göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyemizle birlikte yeni plajlar açacağız. Şu anda Bağla tarafından bununla ilgili bir çalışmamız var ve birçok bölgede bu planları uygulayacağız. Ayrıca mevcut plajlarımızın tamamını bir kıyı kullanım çerçevesinde planlamak ve vatandaşımızın denize gireceği şekilde düzenlemek suretiyle hem turizm işletmelerinin ecrimisil sorununu çözeceğiz, hem de kıyılarımızın kullanım plan ve programını belirleyeceğiz. Nerede denize girileceğini, nerede su sporları yapılacağını ortaya koyacağız. Aynı şekilde ecrimisil sorunu bugün turizm işletmelerimizin en büyük sıkıntılarından biri. Bununla ilgili olarak da doğru noktalarda kıyı kiralamasını Milli Emlak’tan yapacağız, vatandaşlarımızın belediye ile muhatap olmasını sağlayacağız. Böylece vatandaşlarımızı denizle buluşturacağız. Aynı şekilde denize girerken bu bölgelerde ihtiyaçlarını karşılayacakları butik alanlar oluşturacağız. Bodrum insanımızı önümüzdeki süreçte adım adım denizimizle, plajlarımız üzerinden buluşturacağız. Mevcut plajlarımızı da inşallah bizim görev süreci içerisinde Bodrumumuza yakışan ve Bodrum halkının dilediği gibi yararlanabileceği, gönül rahatlığıyla denize girebileceği hale getireceğiz” dedi.

Sahada çalışmaların çok güzel gittiğini de belirten Tosun, “Son 3 günümüz kaldı, sahada vatandaşlarımızın büyük bir ilgisi alakası var. İnşallah bu seçimleri Pazar günü kazanacağız. Biz Bodrum’u karış karış geziyoruz. Gece gündüz sokaklardayız. Artık karar ve söz Bodrum halkının” ifadelerini kullandı.

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