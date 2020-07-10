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Aktüel

Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-07-10 12:28:34 -
Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamında, imara aykırı olduğu tespit edilen yapıların yıkımları sürüyor.

Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda son olarak Güvercinlik Mahallesi'ndeki iki katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Binanın kaçak olan 380 metrekarelik ikinci katında başlatılan yıkım, hassas şekilde yürütülüyor.

Turgutreis, Yakaköy, İslamhaneleri ve Yalıkavak mahallelerinde tespit edilen imara aykırı yapılarda da mülk sahipleri ve belediye iş birliğinde yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Ekiplerin, geçen yıl nisandan bu yana imara aykırı ve izinsiz yapıldığı tespit edilen toplam 240 yapının yıkım işlemini gerçekleştirdiği, bunun 114'ünün belediye ekipleri, 126'sının ise mülk sahiplerince gerçekleştirildiği bildirildi.


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