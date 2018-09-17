Bodrum'da göçmen teknesi battı

Bağlar Koyu'ndan denize açılan bir grup kaçak göçmenin içinde olduğu fiber tekne, su alınca battı. Bölgede devriye görevi yürütürken, suya düşen kaçak göçmenlerin seslerini duyan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 00.57'de 15'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 16 kişiyi kurtardı. 8'i çocuk, 6'sı kadın 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botunu alındı.

10 kişilik fiber teknede kapasiteden fazla kaçak olduğu anlaşıldı. Teknede 19 kaçak göçmenin bulunduğunu ve 3'ünün kaybolduğunu kurtarılanların ifadesinden öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, suda 2 kadın göçmenin cesedini buldu. Kayıp 1 kaçak göçmenin ise halen arandığı belirtildi. Sahil Güvenlik korveti, Sahil Güvenlik helikopteri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-2 ile Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin ambulans botunun arama- kurtarma çalışmalarında kullanıldığı belirtildi.