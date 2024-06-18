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Yaşam Bodrum’da feci kaza: 1 ölü
Yaşam

Bodrum’da feci kaza: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2024-06-18 01:58:00 -
Bodrum’da feci kaza: 1 ölü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı feci kazada motosiklet sürücüsü Kubilay Sak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi, Geriş Caddesi üzerinde meydana geldi. 48 VB 163 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Kubilay Sak’ın kullandığı 48 KA 429 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmayla birlikte motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sak’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Sak’ın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: İHA

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