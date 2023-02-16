Bodrum'da depremzede öğrenciler okullara kaydediliyor

Deprem bölgesinden aileleri ile birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen öğrencilerin, ilçedeki okullara kayıtları yapılmaya başlandı.

Deprem bölgesinden Bodrum ilçesine gelen ailelerin eğitim, konaklama ve giyim kayıtları Gençlik Merkezi'nde yapılıyor. Bu çerçevede çocukların okullara kayıtları yapılıyor. Bugüne kadar 75 öğrencinin kaydı yapıldı. Gençlik Merkezi'nde öğrencilerin kullanabileceği kaynak kitaplarının bağışlanıyor. Dileyen öğrenciler, kaynak kitaplarından faydalanabiliyor. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, çocukları sınıf sınıf, branş branş kayıt altına almaya başladıklarını ifade ederek "2 aşamalı şekilde çalışıyoruz. Bir, afet koordinasyon merkezine gelip de çocuklarını beyan edenler. İkincisi de ekipler oluşturup, otellere tek tek gidip o ekipler vasıtasıyla çocukların kayıtlarını alıyoruz. Üçüncüsü de okullarda kayıt merkezlerimiz var. Bütün okullarımız kayıtlara açık. Afetzede öğrenci modülü açıldı. O modülden bütün öğrencilerimize istedikleri okullarda eğitim öğretim vereceğiz. Resmi ve özel tüm kurumlar bu konuda destek veriyor. Aynı zamanda çocukların kitapları için de hiçbir sorun yok. Kitapları da hazır, her türlü ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığımızın uhdesinde bize aktarılıyor. Bakanlık, taleplerimize göre gönderiyor" dedi.

Bugün itibariyle 75 öğrencinin kaydını yaptıklarını ve kayıtların devam ettiğini dile getiren Aldal, depremzede çocuklar için hazırladıkları imkanlardan da bahsederek "Aynı zamanda burada, Gençlik Merkezi'nde bir okul öncesi oyun odası da oluşturduk. Burası aynı zamanda ilkyardım merkezi. İlkyardım merkezine gelen aileler, giyim ve gıda malzemelerini alırken çocuklarını oyun odasında çocuk gelişine uygun oyunlar oynatılıyor. Bodrumlu hayırseverlerimizin getirdiği oyuncaklar var. Aynı zamanda Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü'yle birlikte rehber öğretmenlerimiz, ailelere psikolojik danışmanlık, psiko sosyal eğitimler veriyorlar. Onun da odalarını oluşturduk. Bu ekibi, aynı zamanda otellere de yönlendiriyoruz.