Bodrum'da çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi Samanlık mevkiinde bulunan sazlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğüne haber verdi.
Rüzgarın etkisiyle yangın geniş alana yayılırken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazöz ve su tankeriyle müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 3 kilometre mesafede akaryakıt istasyonun bulunması endişelendiriyor.
Yangının söndürülmesi için bölgeye yangın söndürme araç takviyesi yapılıyor.