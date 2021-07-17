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Gündem Bodrum'da çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Gündem

Bodrum'da çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi Samanlık mevkiinde bulunan sazlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 00:17:00 -
Bodrum'da çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Yangının çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğüne haber verdi.

Rüzgarın etkisiyle yangın geniş alana yayılırken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazöz ve su tankeriyle müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 3 kilometre mesafede akaryakıt istasyonun bulunması endişelendiriyor.

Yangının söndürülmesi için bölgeye yangın söndürme araç takviyesi yapılıyor.

 

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