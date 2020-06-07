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Aktüel

Bodrum'da beton bariyerlere çarpan lüks otomobil alev aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 00:20:55 -
Bodrum'da beton bariyerlere çarpan lüks otomobil alev aldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton bariyere çarparak alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Emin C’nin yönetimindeki 34 CSJ 168 plakalı otomobil, Yalıkavak-Bodrum kara yolundan Değirmenler istikametine giderken yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sürücünün yara almadan araçtan inmesinden kısa bir süre sonra otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan otomobilin yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

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