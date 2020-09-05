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Aktüel Bodrum'da atık suyun doğaya boşaltıldığı iddiası
Aktüel

Bodrum'da atık suyun doğaya boşaltıldığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-09-05 15:28:14 -
Bodrum'da atık suyun doğaya boşaltıldığı iddiası

MUĞLA (AA) - AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Göltürkbükü'nde arıtılmadan ormana atıksu boşaltıldığını öne sürdü.

Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta, Yalıkavak Küdür'deki arıtma tesisinden denize arıtılmadan atık su boşaltıldığını, bugün de Göltürkbükü'nde ormana atıksu bırakıldığını ileri sürdü.

Görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini aktaran Gökmen, tesisten çıkan borulardan arıtılmadan ormana akıtılan pis suyun çevreyi kirlettiğini belirtti.

Gökmen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yalıkavak'tan sonra Göltürkbükü'nde de benzer görüntülere şahit olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Geçtiğimiz hafta deniz, bu hafta orman. Bodrum'un denizi, ormanı, doğası belediye eliyle böyle katlediliyor. Söze gelince doğal değerlerin teminatı olduğunu söyleyen Muğla ve Bodrum belediyeleri, bu görüntülere ne diyecek? Bu resmen Bodrum'a ihanettir. Muğla ve Bodrum belediyelerini çok acil bir şekilde görevlerini yapmaya ve bu katliamı durdurmaya çağırıyorum. Bodrumlu sivil toplum örgütlerine de bu katliama seyirci kalmamaları çağrısında bulunuyorum."

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