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Bodrum’da asırlık kilimler görücüye çıktı

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği (KARAOVA-DER) işbirliği ile organize edilen “Bodrum Kilimleri” Sergisi BODTO Sergi Salonu’nda açıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 18:58
Bodrum’da asırlık kilimler görücüye çıktı

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği (KARAOVA-DER) işbirliği ile organize edilen “Bodrum Kilimleri” Sergisi BODTO Sergi Salonu’nda açıldı. Sergiyi organize eden Etrim Halıcılık sahibi ve Karaova Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Başol, yaptığı konuşmada, halı ve kilim dokuma geleneğinin aynı zamanda turistik bir değer olduğunu da belirterek “Biz yerele sahip çıktığımız ölçüde evrensel oluruz” dedi.


Bazıları 300 yıllık olan toplam 26 kilimin görücüye çıktığı Bodrum Kilimleri Sergisinde, Bodrum’un bir zamanlar geçim kaynağı olan dokumacılıkta kullanılan dokuma tezgahı ile malzemeleri de sergilendi. Tüm kilimlerin yanında, o kilimin öyküsü ve tekniğine ilişkin bilgilerin yer aldığı notlar da iliştirildi.



Asırlık kilimleri dikkatle inceleyen Başkan Aras bir ara Karaova’dan Neşe Cangır’ın başında olduğu nostaljik dokuma tezgahının başına geçerek, ilmek attı. Bodrum’un en büyük zenginliğinin tarihinden ve kültüründen gelen gelenekleri olduğunu söyleyen Başkan Aras, bugün metropole dönüşmeye başlayan Türkiye’nin en gözde turizm merkezinde ‘yerele sahip çıkmak’ gerektiğine işaret etti. Aras, “Bodrum’u korunması,yerel değerlerine ve kültürüne sahip çıkmakla mümkündür. Aynı zamanda, bu yarımadaya tatil yapmak ya da yerleşmek için gelen insanların Bodrum kültürüne, doğasına, denizine, mimarisine adapte olarak uyum sağlaması çok önemli. Bodrum’un kültürü dünyaya yeter. Biz bu kilimleri naftalin kokuları arasında görür, sandıklarda saklardık. Çünkü annelerimiz bunlara çocuğu gibi sahip çıkardı.” diye konuştu.



Sergiyi organize eden Etrim Halıcılık sahibi ve Karaova Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Başol, yaptığı konuşmada, halı ve kilim dokuma geleneğinin aynı zamanda turistik bir değer olduğunu da belirterek “Biz yerele sahip çıktığımız ölçüde evrensel oluruz” dedi.


Bodrum Kilimleri Sergisi 26 Temmuz’a kadar BODTO sergi alanında ziyarete açık olacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:58
  1. sergi
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