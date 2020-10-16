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Aktüel Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesiyle ilgili 2 tutuklama daha
Aktüel

Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesiyle ilgili 2 tutuklama daha

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:16:36 -
Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesiyle ilgili 2 tutuklama daha

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı daha tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, adli kontrolle serbest kalan 1 şüpheli savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Aranan bir bir şüpheli de İzmir'de yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükselmiş oldu.

İlçenin Çömlekçi Mahallesi'nde 2 ayrı olayda, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Semran B. (66) 13 Ekim'de özel bir hastaneye, İbrahim Y. (74) ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmış, her 2 kişi de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili 4 kişi farklı zamanlarda gözaltına alınmış, şüphelilerden 1'i tutuklanmıştı.

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