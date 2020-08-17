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Aktüel

Bodrum'a gelen mega yat "Scheherazade"ye 15 tankerle 460 bin litre yakıt ikmali

Cayman Adaları bayraklı 140 metre uzunluğundaki lüks yat, akaryakıt ikmali için Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı - Akaryakıt firmasının yetkilisi Ramazan Nuri Turp: - "Yata yaklaşık 3 milyon liralık akaryakıt ikmali gerçekleştiriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:22:06 -
Bodrum'a gelen mega yat "Scheherazade"ye 15 tankerle 460 bin litre yakıt ikmali

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen mega yat "Scheherazade"ye, tankerlerle 460 bin litre akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı.

İlçeye dün gelen ve daha sonra Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırılan Cayman Adaları bayraklı 140 metre uzunluğundaki lüks yat için bir firma tarafından İzmir Aliağa'dan 15 tankerle 460 bin litre yakıt getirildi.

İskeleye giriş yapan tankerlerden yata yakıt ikmali yapılmaya başlandı. Gıda maddeleri de taşınan yata, yakıtın yanı sıra 3 bin litre de motor yağı konulduğu belirtildi.

Yatın işlemlerini yapan BWA Yatçılık'ın yöneticisi Uğur Kara, AA muhabirine, mavi tur için bölgeye gelen yatların ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu söyledi.

Deniz turizminin yavaş yavaş toparlandığını anlatan Kara, gelecek yıl çok daha fazla yatı konuk etmeyi beklediklerini dile getirdi.

Akaryakıt firmasının yetkilisi Ramazan Nuri Turp ise "Sezon sonuna kadar bu tür geniş hacimli yakıt ikmallerini yapmaya devam etmeyi ümit ediyoruz. Yata yaklaşık 3 milyon liralık akaryakıt ikmali gerçekleştiriyoruz." dedi.

Motor yatların uzunluk sıralamasına göre dünyada 14'üncü sırada gösterilen yat, görenlerin de ilgisini çekti. Helikopter pisti, yüzme platformu, spa, güzellik salonu, güvertede jakuzi gibi çeşitli lüksleri barındıran yat, ikmalin tamamlanmasının ardından ilçeden ayrılacak.

İnşası bu yıl tamamlanan yatın kime ait olduğu ve çıkacağı seyirde kimlerin ağırlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

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