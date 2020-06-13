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Aktüel

Bodrum ve Dalaman’da uyuşturucu operasyonu

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dalaman ve Bodrum Grup Amirliği ekiplerince turizm sezonunun başlaması sebebiyle sıklaştırılan kontroller sonrası 3 ayrı operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:42:14 -
Bodrum ve Dalaman’da uyuşturucu operasyonu

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dalaman ve Bodrum Grup Amirliği ekiplerince turizm sezonunun başlaması sebebiyle sıklaştırılan kontroller sonrası 3 ayrı operasyonda iki kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde piyasaya küçük meblağlar halinde sürülmeye hazır uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan Narkotik ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonlarda, Bin 630 gram esrar, 19.51 gram bonzai, 1 kök hint keneviri, 3 litre etil alkol ve 4 şişe 5 litre sahte rakı ele geçirildi. Yakalamalar doğrultusunda 5 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılırken, işlem yapılan şüphelilerden D.O. K.Ç. hakkında ilgili savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum ve Dalaman adliyelerine sevk edilmeleri bekleniyor.

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