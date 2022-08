Bodrum, tarihinin en büyük yolcu gemisini ağırlıyor!

Yeni Akit Ankara

Türkiye’nin yıldızı hızla parlayan kruvaziyer destinasyonlarından olan Bodrum, bugün Royal Caribbean filosunun en yeni 2. gemisi olan Odyssey of the Seas’i ağırladı. Dünyanın en büyük gemileri arasında yer alan ve ağırlıklı olarak Amerikalı, İngiliz ve Alman 3693 yolcu getiren Odyssey of the Seas, Bodrum’a ilk seferini yaptı. İnen yolcuların büyük kısmı yürüyerek Bodrum çarşısını gezerken, yaklaşık 1000 civarında yolcu da Bodrum Kalesi ve ören yerlerine gitmek için tur otobüsleri ile hareket etti. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, her geçen gün gemi boylarının ve kapasitelerinin arttığı kruvaziyer turizminde Bodrum Cruise Port’un tarihinde ilk defa bu büyüklükte bir gemiye ev sahipliği yaptığını söyledi. Güngör, “Bu sene Bodrum’da iki kez göreceğimiz Odyssey of the Seas gibi büyük gemileri, önümüzdeki yıldan itibaren Bodrum sularında daha çok görüyor olacağız. Bodrum çok önemli bir kruvaziyer turizmi destinasyonu olma yolunda hızla ilerlemekte” dedi.

Bodrum, 3. sıraya yerleşti

Bodrum, 2022’de kruvaziyer turizminde yükselen bir performans sergiledi. Yılın ilk 7 ayında gemi ve yolcu sayısı bakımından Kuşadası ve İstanbul’un ardından 3. sıraya yerleşti. Türkiye’nin Yeşil Liman akreditasyonuna sahip sayılı limanları arasında yer alan Bodrum Cruise Port’ta bir kruvaziyer limanının ihtiyaç duyduğu terminal ve iskele hizmetleri eksiksiz olarak veriliyor. Royal Caribbean’ın en yeni ve en büyük gemilerinden olan Odyssey of the Seas 2021 yılında seferlerine başladı. 347m uzunluğundaki gemi 5510 yolcu ve 1663 mürettebat kapasitesine sahip. Gemide yolcuların kullanımı için 14 güverte, 15 restoran, 2 havuz ve 2105 kabin bulunmakta. Tesisleri arasında sörf simülatörü, kaya tırmanma duvarı, paraşütle atlama simülatörü, yüzme havuzları, gözlem kabini, çarpışan arabalar, basketbol sahası, solaryum, SPA ve Fitness Merkezi ile tiyatro ve bulunuyor.