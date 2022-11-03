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Yaşam Bodrum sular ne zaman saat kaçta gelecek? Bodrum sular neden yok?
Yaşam

Bodrum sular ne zaman saat kaçta gelecek? Bodrum sular neden yok?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle bazı işletmeleri ve apart otelleri su bastı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise su kesinti saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Bodrum sular ne zaman saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-11-03 15:06:00 -
Bodrum sular ne zaman saat kaçta gelecek? Bodrum sular neden yok?

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki içme suyu isale hattında, aynı noktada 8. kez patlama meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan patlamayla asfalt yarıldı, caddeye boşalan su çevredeki bazı işletme ve apart otellere doldu.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

Duruma tepki gösteren işletmeciler, daha önce de aynı yerde patlamanın olduğunu, sorunun çözülmesi istediklerini söyledi.

Bodrum sular ne zaman saat kaçta gelecek? Bodrum sular neden yok?

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