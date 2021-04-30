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Yerel Bodrum nüfusu kaç? Nüfus sayımı Bodrum nüfusu
Yerel

Bodrum nüfusu kaç? Nüfus sayımı Bodrum nüfusu

Bodrum adeta ana baba günü. Korona ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası 17 günlük kapanmayı tatil olarak görenler büyükşehirlerden kaçarak soluğu tatil beldelerinden aldı. Tam kapanma nedeniyle göçün yaşandığı yerlerden biri de sosyetenin cirit attığı Bodrum oldu. Peki Bodrum nüfusu kaç? Bodrum’un nüfusu kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-30 11:50:00 - 2021-04-30 11:50:52
Bodrum nüfusu kaç? Nüfus sayımı Bodrum nüfusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam kapanma kararını açıklaması ve İçişleri Bakanlığı’ın genelgesinin yayınlanmasının ardından özellikle Bodrum’a göç trafiği arttı. 17 günlük kısıtlamaları yazlık evlerinde geçirmek için Bodrum’a adeta korona göçü yaşandı. Gündüz saatlerinde başka illerden araçları ile gelenler uzun kuyruklar oluştururken havayolu ile gelişler de büyük artış görüldü.

Bodrum nüfusu kaç?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, turizm merkezi Bodrum’a akın etti. İlçede trafik durma noktasına gelirken 181 bin olan mevcut nüfus 500 bini aştı. Trafik yoğunluğu yaşanırken ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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