Bodrum Mehmet Kocadon’a sahip çıktı

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, Bodrum Seçim Ofisinin açılışında, doğup büyüdüğü topraklarda büyük bir coşkuyla karşılandı.

31 Mart Yerel Seçimleri için bir süredir Muğla il genelinde çalışmalar yapan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, DP Bodrum Şeçim Ofisinin açılışında Bodrumlular ile buluştu.

Doğup büyüdüğü topraklarda büyük bir coşkuyla karşılanan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, binlerce Bodrumlunun katılımıyla gerçekleşen seçim ofisi açılışında adeta miting havası estirdi. Mehmet Kocadon’a açılışta Demokrat Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Kaynar, DP Muğla İl Başkanı İsmet Köse, DP Muğla eski Milletvekili İrfettin Akar, DP Bodrum İlçe Başkanı Mustafa Baysel, DP Muğla merkez ve ilçe başkanları, partililer ve Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon eşlik etti. Açılışa ayrıca Bodrum’da faaliyet gösteren oda ve dernek başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce Bodrumlu vatandaş katılarak destek verdi.

Bodrumlulara seslenen Başkan Kocadon, kendisinin halkın içinden çıkmış biri olduğunu ifade ederek, “Bodrum’da bu güzel havada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Türkiye’nin bir mozaiği olan bu güzel topluluğu en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Zor günlerimde arkamda durup beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Umurlarında bile olmadı Bodrum!”

Mehmet Kocadon, kişilerle değil yanlış yönetim ile sıkıntısı olduğunu, Muğla’daki mevcut yönetimin Belediye Başkanlığı görevinde bulunmayıp, Muğla’nın siyasetini dizayn etmeye kalktığını, tüm sorunların da buradan kaynaklandığının altını çizerek, “Ben hiç kimseye bugüne kadar saygısızlık yapmadım, ayrımcılık yapmadım, art niyetli davranmadım. Hiç kimsenin de onurumla oynamasına müsaade etmem! 135 bin seçmeni olan Bodrum’dan bir milletvekili bile yazmadılar. Ekonomiye en fazla katkı sağlayan Bodrum’u es geçtiler, umurlarında bile olmadı Bodrum. Seç beni seçtireyim seni devri bitti. Parti koridorlarında belediye başkanlığı mazbatası verilmiyor. Mazbata, burada, meydanlarda halkla beraber veriliyor. Hepinizin bildiği gibi gelişen süreci hep beraber yaşadık ” şeklinde konuştu.

“Bizim amblemlerle işimiz yok, bizim işimiz gönüllerle”

Hiçbir zaman koltukların belediye başkanı olmadığını, halkın gönlündeki belediye başkanı olduğunu söyleyen Kocadon, “Gelin de görün şu güzelliği, Bodrumluların sevgisini bir görün. Bizim amblemlerle işimiz yok, bizim işimiz gönüller ile. 20 yıldır uğraştığım tek şey var: insana saygılı bir nesil yetiştirmek! Bu insana saygılı nesil, eğitim ile sağlık ile spor, kültür ve sanat ile yörenin tanıtımı ve ekonomik güç ile sağlanır. Bunların hepsini tek tek siz Bodrumlular ile başardım. En büyük hedefim, ekonomisi güçlü bir Muğla yapmak. Modern seracılıktan modern besiciliğe, alternatif tarım ürünlerinden yerli tohum ıslahına ve organik tarımdan katma değeri yüksek işlenebilir ürünlere yönelmeye kadar tarımı yeniden ele alacağız. Kıyı ile kırsalı bütünleştireceğiz. Çiftçimiz de zenginleşecek. Çünkü biz, kıyının zenginliklerini kırsala da taşımak için geliyoruz! Kırsalda üretilenlerin kıyıda tüketilmesini sağlamak için geliyoruz! Ürünlerin alım garantisini, kooperatiflerimiz ve birliklerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Bodrum’un Muğla’nın tüm köyleri üretecek. Çiftçimiz de üreticimiz de kazanacak! Muğla’mız kazanacak!” dedi.

“Otogarı projesini ben bedavaya sponsor bulup getirdim neden yapmadın”

Başkan Kocadon, “Diyorlar ki biz Bodrum’a çok hizmet etmek istedik, Kocadon başkan engelledi. Büyük yatırım yapmak istedin de hangisine karşı çıktım? Belgesiyle size göstereceğim. Hangi arıtma tesisine hayır dedim? Sana getirdiğim otogar projesini yok saydın, sponsorlarla yapacağımız otogarı. Şimdi billboardlara asmışsın 74 milyon, istimlak bedeli ise 100 milyon! Ben bedava getirdim, sana sponsor bulup getirdim! Niye yapmadın? Beceremedin çünkü! Muğla’nın göbeğine de bir çukur kazmışsın, öyle kalmış,onu bile becerememişsin. İhale yapmasını bile becerememişsin!” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Mehmet Kocadon, beraberindekiler ile birlikte Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde yer alan Yağhane Bodrum Seçim Ofisi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolunda destekleyen ve tebrik eden vatandaşlar ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.