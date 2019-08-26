0553 313 94 23

Bodrum koylarında lüks yat yoğunluğu

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum ilçesinde, maviyle yeşilin buluştuğu doğa harikası koylarda yat yoğunluğu yaşanıyor

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:23
Bodrum koylarında lüks yat yoğunluğu

MUĞLA (AA) - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylarda lüks yatların çokluğu dikkati çekiyor.

Yaz tatillerini otel konforundaki lüks yatlarda geçirmeyi tercih eden bazı turistler, tekneleriyle Bodrum'un sakin koylarına demir atarak güneşin ve çevredeki doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Bodrum Cennet Koyu başta olmak üzere Bitez, Yalıçiftlik, Ortakent-Yahşi, Turgutreis, Gümüşlük, Gündoğan, Göltürkbükü, Yalıkavak ve Torba açıklarındaki koylara kiraladıkları ya da sahibi oldukları süper yatlarla gelen tatilciler, doğayla iç içe tatil geçiriyor.

Çoğu zaman yemeklerini yatlarında yemeyi tercih eden turistler, bazen sürat botlarına binerek karadaki lüks mekanlara geliyor. Bazıları da denizde su sporları yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşıyor.

Koylarda birbiri ardına sıralanan yatları yakından görmek isteyenler ise teknelerle bölgeye gidip fotoğraf çekiyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:23
  1. Bodrum
  2. tatil
  3. turist
  4. Yat
  5. yat turizmi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de yurt dışına kaçmak isteyen 93 kaçak göçmen yakalandı
    1. İzmir'de yurt dışına kaçmak isteyen 93..
    2. Davutoğlu'nun sözleri CHP ve HDP'ye..
    3. Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre’den..
    4. En büyük balığı tutmak için kıyasıya..
    5. Çanakkale’de 3 günde 400 mülteci..
    6. Balkonda uyurken silahla vurulan..
    7. Okul servis ücretlerinde zam oranı..
    8. Başkan Kılınç Malazgirt Zaferini..
    9. Aksaray'da otomobil elektrik direğine..
    10. Rusya Suriye'de anlaşmanın ihlal..
    11. Merve Gül Özlü Avrupa ve Balkan..
    12. Yalova’da şüpheli ölüm
    13. Başkan Kılınç: “Belediye Başkanlığı..
    14. Çözüm masası büyük ilgi görüyor
    15. Çin'de otobüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
    16. Uygur, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri..
    17. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı..
    18. İstanbul sözleşmesi nedir? İstanbul..
    19. Hakkari’de şehit inşaat işçileri anıldı
    20. AVM’lerden hırsızlık yapan şahıs..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”