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Yerel Bodrum Karaada açıklarında sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı
Yerel

Bodrum Karaada açıklarında sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 09:43:00 -
Bodrum Karaada açıklarında sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında seyir halinde iken makine arızası yapan ve sürüklenen 14 metrelik tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında içinde 2 kişi bulunan ve 14 metre uzunluğundaki tekne makine bölümünde arıza yaşandı ve sürüklenmeye başladı. Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KIYEM-6 (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Gümbet’e emniyetle yanaştırıldı.

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