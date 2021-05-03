Bodrum diken üstünde! Yunan adalarından patlama sesleri geliyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarından gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin etti. Akşam saatlerinde daha da belirgin olarak duyulan seslerin Paskalya kutlamaları nedeniyle olduğu anlaşıldı.

Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Bir süredir Bodrum’da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." denildi.