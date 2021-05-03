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Bodrum diken üstünde! Yunan adalarından patlama sesleri geliyor
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Yerel Bodrum diken üstünde! Yunan adalarından patlama sesleri geliyor
Yerel

Bodrum diken üstünde! Yunan adalarından patlama sesleri geliyor

Yunan adalarında Paskalya dönemlerinde yapılan etkinlikler bu yıl da Bodrum’da enişeye neden oldu. Yarımadanın güney ve batı bölgelerinde yoğun olarak duyulan ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 09:54:00 -
Bodrum diken üstünde! Yunan adalarından patlama sesleri geliyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarından gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin etti. Akşam saatlerinde daha da belirgin olarak duyulan seslerin Paskalya kutlamaları nedeniyle olduğu anlaşıldı.

Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Bir süredir Bodrum’da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." denildi.

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