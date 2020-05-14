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Aktüel

Bodrum-Datça feribot seferleri 19 Mayıs'ta başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:29:01 -
Bodrum-Datça feribot seferleri 19 Mayıs'ta başlayacak

MUĞLA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve Bodrum Limanı altyapı çalışmaları nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri 19 Mayıs'ta yeniden başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum-Datça arasında üç arabalı feribotun önceki dönemde hizmete başladığı bildirildi.

Kovid-19 tedbirleri ve Bodrum Limanı altyapı çalışmaları nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça arasındaki feribot seferlerinin 19 Mayıs'ta yeniden başlayacağı belirtilen açıklamada, seferlerin Bodrum-Datça arasında salı, perşembe, cumartesi ve pazar 09.00'da, Datça-Bodrum arasında ise çarşamba ve cuma 09.00'da cumartesi ve pazar ise 17.00'de yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, seferlerde feribota maskesiz binişlere izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.


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