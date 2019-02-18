0553 313 94 23

Bodrum CHP’de istifa depremi

Geçen Kasım ayında CHP’ye üye olup Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı için başvuruda bulunan, Bodrum eski Kaymakamı Cumhur Güven Taşbaşı, partisinden istifa etti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:45
Bodrum CHP’de istifa depremi

Geçen Kasım ayında CHP’ye üye olup Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı için başvuruda bulunan, Bodrum eski Kaymakamı Cumhur Güven Taşbaşı, partisinden istifa etti. CHP’den ayrılma kararı alan Taşbaşı’nın, İYİ Parti’den gelen 1. sıra kontenjan adaylığı teklifini de kabul ettiği öğrenildi.


Bodrum Kaymakamlığı görevinin ardından İstanbul Vali Yardımcılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevlerinin ardından son olarak İzmir Vali Yardımcılığından emekli olup ayrılan Cumhur Güven Taşbaşı geçen Kasım ayında CHP’ye üye olmuştu. Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı için de başvuru yapan Cumhur Güven Taşbaşı, bugün partisinden istifa etti.


Cumhur Güven Taşbaşı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ben bir Bodrum sevdalısıyım. Bodrum’u çok seviyorum, evim de burada. Son yıllarda Türkiye’de özellikle Cumhuriyetin kazanımlarının sürekli olarak kaybedilmeye başlanması, benim siyasete girmem için önemli bir etken oldu. Aslında siyasete girmeyi çok düşünmüyordum. CHP’den Bodrum Belediye meclis Üyeliği için teklif gelince ben de Bodrum’a hizmet etmek için bir fırsat olduğunu düşünerek kabul ettim. Ancak Bodrum Belediye Meclis adaylarının belirleme sürecinde bana göre uygun olmayan yöntemler ve uygulamalar gerçekleştiğini gördüm. Daha sonra beni arayıp, ’Parti içi dengeler gereği seni meclis üyesi adaylığına yazamayacağız’ dediler” ifadelerini kullandı.


Öte yandan Cumhur Güven Taşbaşı’nın CHP’den ayrılma kararı verdiğini öğrenen İYİ Parti’den gelen teklifi de kabul ettiğini ifade ederek “Ben Bodrum’a hizmet verebilmek adına İYİ Parti’den gelen teklifi kabul ettim. İYİ Parti beni birinci sıra kontenjan adayı olarak belirledi. Benim derdim siyaset yapmak değil Bodrum’a hizmet etmektir. Sonuçta CHP ve İYİ Parti Türkiye’nin birçok yerinde ve Muğla’da da ittifak yapıyor. Hayırlısı olur” dedi.


Cumhur Güven Taşbaşı; CHP’ye kırgın olmadığını belirterek “Ben Atatürkçü ve laik anlayışa sahip birisi olarak, siyasetin kargaşasından çıkıp Bodrum’a hizmet edeceğim” diyerek sözlerini tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:45
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Değişimin emektarlarından Başkan Cahan’a anlamlı ziyaret
    1. Değişimin emektarlarından Başkan..
    2. Didim’de hazine arazisi talanı..
    3. Bodrum CHP’de istifa depremi
    4. Hırsızlardan bunalan adam, emniyet,..
    5. Sahte para ile yakalandı! Mahkeme..
    6. 'Şeytanlar'a talip olan Prens Selman..
    7. Prim borcu olanlar dikkat! Son ödeme..
    8. Kayseri'de insanlık dışı olay!..
    9. Reina katliamcısı Masharipov ilk kez..
    10. Kasapoğlu: “İzmir’e heybemiz dolu..
    11. İnteltek'ten "İddaa" ihalesine itiraz
    12. Sapık ev sahibi, kiracısına dehşeti..
    13. Büyükçekmece'de kamyonla otobüs..
    14. Ardahan’da ulaşıma kar ve tipi engeli
    15. Çanakkale'de 38'i çocuk, 59 kaçak..
    16. Vali Bilmez’in Özalp ziyareti
    17. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan 2..
    18. Sahte para ile yakalanan şüpheli adli..
    19. Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te..
    20. Bakan Kasapoğlu, Roman vatandaşlarla..
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!