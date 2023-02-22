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Gündem 'Bodrum Belediyesi'nin yardımı engellendi' iddiasına yalanlama!
Gündem

'Bodrum Belediyesi'nin yardımı engellendi' iddiasına yalanlama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla, depremlerle ilgili paylaşılan yanlış bilgilere cevap verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 17:59:00 -
'Bodrum Belediyesi'nin yardımı engellendi' iddiasına yalanlama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla, depremlerle ilgili paylaşılan yanlış bilgilere cevap verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, ülkemizde son günlerde meydana gelen depremlerle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. 20-21 Şubat 2023 tarihli dezenformasyon bülteninde kamuoyunda yayılan yanlış bilgilerin gerçeği açıklandı.

Bodrum Belediyesi'nin yardımı engellendi iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İskenderun’da depremzedeler için Bodrum Belediyesi tarafından kurulan konteynerler, Hatay Valiliği tarafından kaldırılmaya çalışıldı” iddiasının doğrul olmadığı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladığı belirtildi.

 

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