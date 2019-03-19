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Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu birinci yaşını kutluyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde birinci yaşını kutlarken, "Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyası" adlı oyununda gecikmiş galasını gerçekleştiriyor.

19 Mart 2019 Salı 11:30
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu birinci yaşını kutluyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde birinci yaşını kutlarken, "Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyası" adlı oyununda gecikmiş galasını gerçekleştiriyor.


27 Mart 2018’de yani Dünya Tiyatrolar Günü’nde ilk oyununu oynayan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun (BBŞT) Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen "Bu gurur günümüzde değerli seyircilerimiz bizleri yalnız bırakmamış, alkışlarıyla onurlandırmıştı. Hem Bodrum’da, hem de turnelerde Nafile Dünya oyununu kapalı gişe oynayan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatromuz, ikinci oyun olarak Duygu Cindoruk’un tiyatroya uyarladığı, Gülbin Yeşil’in yönettiği ’Çizmeli Kedi’ adlı çocuk oyununu sergilemiş, çocuk ve büyük tüm seyircilerimizin beğenisini kazanmıştır. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak, tiyatroya yıllarını vermiş usta arkadaşlarımız ve yetenekli genç oyuncu kardeşlerimizle iyi bir ekip ve güzel bir aile olduk. Ailemize birçok sanat dallarından arkadaşlarımız gönüllü katkı koyarak bu çekirdek aileyi donanımlı bir sanat ordusuna dönüştürdü, hepsine şükranlarımı sunuyorum. Tiyatromuzun kuruluşunu onaylayan Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon’a, kuruluşumuzun her aşamasında bizleri yalnız bırakmayan Mehmet Kocair, Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi’ndeki arkadaşlarımıza ve yola birlikte çıktığımız, sonra bir trafik kazasında kaybettiğimiz oyuncumuz Alev Gürcan’a teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.



BBŞT Müdürü Rezzan Şebin ise "Oyuncularımız Bodrum’da büyük mücadeleler sonrasında kurulmuş şehir tiyatromuzun ilk oyununun galası olması nedeni ile çok heyecanlılar. Aslında onların her oyundaki heyecanını ve oyun bitiminde alkışlardan sonraki mutluluklarını hep gözlemliyorum. Usta oyuncularımız, bir çok kentte kurum tiyatrolarında yer aldıkları için, Bodrum gibi kültür ve sanatın beşiği olan bir beldede kurumsal kimliği ile şehir tiyatrosu oluşturmayı çok önemsiyorlar. Bu kimliği sürdürmek için, ben de elimden gelen mücadeleyi, Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi’nden bu yana hep sürdürdüm ve sürdüreceğim.” dedi.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun birinci yaşını kutlaması nedeniyle yaptığı açıklamada "Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kurulması için meclise gelen teklif oy birliği ile kabul edilmişti. Bu ortak kararın, tiyatromuzun gerek Bodrum’da gerekse Bodrum dışında sergilediği oyunlar sonunda aldığı alkıştan ne kadar doğru bir karar olduğunu gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.



Rezzan Şebin, gala gecesi için bir de bilgilendirmede bulunarak “Malum, gala gecemiz ücretsiz ve tüm Bodrumlular davetli. Davetiyelerimiz, Herodot Kültür Merkezi’nden hafta içi 14.00-17.00 saatleri arası temin edilebilir. Zira yerlerimiz numaralı ve salonumuz 500 kişiliktir.” dedi.



Türk Tiyatrosu’nun duayeni Oktay Arayıcı’nın yazdığı, Hüseyin Akşen’in yönettiğiSeferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyası’nda ünlü oyuncular Tarık Pabuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er ve Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen’in yanı sıra Gülbin Yeşil, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt ve Sertaç Aydın yer alıyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:30
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