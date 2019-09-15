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Bodrum Belediye Başkanı bisiklete binerek tarihi yerlerde çöp topladı

"Bodrum’da Doğa Kazanacak" sloganıyla başlatılan çevre duyarlılığı seferberliği kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katılım hayli yoğundu.

15 Eylül 2019 Pazar 18:01
Bodrum Belediye Başkanı bisiklete binerek tarihi yerlerde çöp topladı

"Bodrum’da Doğa Kazanacak" sloganıyla başlatılan çevre duyarlılığı seferberliği kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katılım hayli yoğundu. Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da pedal bastığı etkinlikte tarihi mekanlarda çöp toplandı.


15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında, Bodrum Belediyesi, TEMA Vakfı Bodrum Şubesi, JCI Bodrum Şubesi ve Bodrum Bisiklet Kulübü işbirliğinde düzenlenen bisiklet sürme etkinliği, Belediye Meydanında karbon ölçümü yapılarak başladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, Birim Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum örgütleri ve öğrencilerle birlikte yaklaşık 100 kişinin katıldığı programda, JCI Bodrum Şubesi üyeleri tarafından katılımcıların karbon ayak izi alındı. Çıkan değerler ölçüsünde fidan dikimi için TEMA Vakfına bağış yapıldı.


Bodrum Belediye Meydanından pedal basan grup ilk olarak tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu Haremtan Mevkine çıkarak burada çöp topladı. Daha sonra Myndos Kapısına inen bisikletli grup buraya atılan plastik ve cam atıklar ile sigara izmaritlerini topladı.


Antik Tiyatro önünde hatıra fotoğrafı çektiren grup yaklaşık 10 km.lik etabı Kumbahçe Meydanına gelerek tamamladı.


Karbon ayak izi 96 çıktı, 96 fidan bağışladı


Pazar sabahı üşenmeden etkinliğe gelen herkese teşekkür eden Başkan Ahmet Aras, bir kez daha Bodrum’un doğasının korunmasına ilişkin mesajlar verdi. 10 km. boyunca pedal çeviren ve elleriyle tek tek çöp toplayan Başkan Aras, sera gazı salınımına dikkat çekerek şunları söyledi:


"Şu anda dünyada atmosfere yayılan sera gazları bizim geleceğimizi tehdit etmekte. İklim değişiklikleri nedeniyle her gün başka bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bazen aşırı seller, bazen fırtınalar, kasırgalar insanların canını, malını tehdit ediyor. Sera gazı salınımının azaltılmasının en önemli yollarından biri de motorlu taşıtlardan, sıvı ve katı yakıtlardan dünyayı mümkün olduğu kadar arındırmak. Bizler bugün burada bu etkinlikle, araç kullanmayın, bisiklete binin ve dünyaya bıraktığınız karbon ayak izini küçültün mesajını vermek istiyoruz."


Karbon ayak izi 96 çıkan Başkan Aras, kirliliğin bir nebze azaltılması için TEMA Vakfı’na 96 fidan dikilmesi için bağışta bulundu. 15 Eylül Dünya Temizlik Günü’ne de dikkat çeken Başkan Aras sözlerini şu mesajlarla tamamladı "Maalesef insanlarımız çevre temizliği konusunda biraz gevşek davranıyorlar.Bodrum’da da bu böyle. Herkes eline ne geçerse sokağa atabiliyor ama Bodrum bizim evimiz. Sadece dört duvar arası bizim evimiz değil, sokaklarımız, plajlarımız, hatta dağ başı bile bizim evimiz o yüzden her yeri temiz tutmalıyız. Doğaya bir şey atarken onun orada kalacağını düşünmeliyiz. Çünkü üç gün sonra aynı yere geldiğimizde, buraları kim kirletti diye söyleniyoruz. Biz elbette belediye olarak görevimizi yapacağız ama vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması lazım."

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 18:01
  1. doğa
  2. fotoğraf

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