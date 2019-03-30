Bodrum adayı Ahmet Aras’ın son mitingi kutlamaya dönüştü

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, 31 Mart yerel seçimlerinden önce son kez meydanlara çıkarak, 10 bini aşkın vatandaşa seslendi.

İskele Meydanı’ndaki büyük Bodrum buluşması, Bodrum yarımadasının dört bir yanından vatandaşların akın etmesiyle adeta bir gövde gösterisine dönüştü. Ellerinde Türk bayrakları sallayarak meydana yürüyen halk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bodrum Kalesi önü ve Bodrum Belediye Meydanı’na kadar uzanan miting coşkusuna bazı vatandaşlar da limandaki teknelerden, Cumhuriyet ve Kale Caddesi üzerindeki dükkanlardan eşlik ettiler. Meydanları dolduran kalabalık, CHP Adayı Ahmet Aras’ın son mitingini tezahüratlar ve alkışlarla dinledi, dev buluşma tam anlamıyla bir ‘zafer’ kutlamasına dönüştü.

İrem Derici ve Suat Suna’nın verdiği konserin ardından başlayan büyük Bodrum buluşmasında kürsüye Bodrumspor atkısı ve “Halkın Adamı Ahmet Aras” sloganlarıyla çıkan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras vatandaşları “Selam olsun Bodrum sevdalılarına, selam olsun Karya’nın Herodot’un çocuklarına, selam olsun Neyzen Tevfik’in, Cevat Şakir’in, Zeki Müren’in dostlarına, selam olsun denizcilerime, süngercilerime, selam olsun emekçime, esnafıma, selam olsun umudun yoldaşlarına, selam olsun Atatürk’ün çocuklarına, selam olsun Mustafa Kemal’in askerlerine” sözleriyle selamladı.

Büyük dedesi Kızılhisarlı Mustafa Paşa’nın türbesinin de bulunduğu meydanda, seçim öncesi son mitingini yapan CHP Adayı Ahmet Aras, tarihi sorumluluğunun izinde, tıpkı dedeleri gibi Bodrum’a hizmet etmek için yola çıktığını belirterek şöyle devam etti:

“Artık Bodrum’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü biz Bodrum’u akıl, bilim ve felsefeyle yöneteceğiz. Çünkü biz Bodrum’u insanla, kültürle, sanatla yöneteceğiz. Hiç kimseden korkumuz çekincemiz, kafamızın arkasında ayrı bir gündemimiz yok. Kimseden korkmayız, yutkunmayız. Bodrum’a zarar veren herkes için avazımız çıktığı kadar da bağırırız. Bodrum’a yeni bir çağ, bembeyaz bir sayfa açmaya geldik.Bodrum’da yerel demokrasiyi ilan edeceğiz. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden tüm insanların, hepinizin kararlara katılabildiği bir sistemden söz ediyorum. Bundan sonra siz emredeceksiniz, biz yapacağız.”

Bodrum’un mobil makam odalı başkanı olacak

Tümüyle ‘şeffaf’ belediyeciliğin sözünü veren Aras, Bodrum Belediyesi’ni dijital demokrasi ile yöneteceklerini dile getirdi. CHP Adayı Aras, Belediyenin tüm bütçesi, kararları ve yatırımlarının, Bodrum’da yaşayan halkın telefonlarına gönderileceğini söyleyerek “Bundan sonra belediyenize güveneceksiniz ve ‘bunlar asla yanlış iş yapmaz’ diyerek arkamızda dimdik duracaksınız” diye konuştu.

“Benim dönemimde dönem müteahhidi, mühendisi, mimarı olmaz” diyen Aras, Bodrum’dan elde edilen rantın Bodrum halkı için harcanacağını söyledi. Hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğini belirten CHP Adayı, kendisine de bir “Mobil makam odası”yla tüm Bodrum’u dolaşacağını kaydetti ve “Artık belediye kapılarında bekleme devri bitti. Devir, bizim size gelme devrimiz” dedi.

Altyapıdan trafiğe, içme suyu hatlarından katı atık depolama tesisine kadar tüm yatırımların bütçelendirildiğini ve 1 kasım itibariyle başlatılacağını söyleyen Ahmet Aras, kendisine sosyal paylaşım ağlarından videolarla, mesajlarla sataşan rakiplerine de miting alanından bir mesaj gönderdi. “Projesi yok, Harp okulundan mezun, meclisinde bilim adamı yok diye paylaşımlar yapıyorlar. Ben Mustafa Kemal’le aynı sıralarda okudum. O, 37 yaşında Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Herhalde biz de Bodrum’u yönetebilecek kabiliyete sahibizdir değil mi?” ifadelerini kullandı. Anadolu’nun her yerinde görev yaptığını, NATO görevlerinde bulunduğunu anlatan Aras, “Bodrum benim memleketim. Gerekirse yolunda ölürüm” diye konuştu.

Bodrum’un kültürünü ve tarihini yeniden dünya gündemine taşıyarak turizmini ve ekonomisini geliştireceğini belirten Aras, “Biz küçük düşünmeyiz, biz dünya insanıyız” ifadelerini kullandı. Aras, “Biz belediyeciliği sadece altyapı, yol, su, çöp toplama işi olarak görmüyoruz. Belediyecilik insana dokunma işidir. Yaşlıma, engellime, dar gelirlime, çocuğuma ulaşma onların dertlerine derman olma işidir. Biz CHP’li belediyeler hümanistiz, kardeşiz, dostuz, huzur ve güvenin teminatıyız” diye konuştu.

“Ben mevzuatla yetinen başkan olmayacağım” ifadelerini kullanan Aras, “Biz Bodrum’u Bodrum’un en büyük değerleriyle, aydınlarıyla, burada yaşayan dünya insanlarıyla, bilgi birikimi ve felsefeyle yöneteceğiz. Bodrum’u dünya kenti yapacak kararlılık budur. Biz ben yaptım oldu demeyeceğiz. Hem halkımıza soracağız, hem de büyüklerimizden ışık alacağız. Ama en büyük şiarımız, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. O’na da selam olsun” şeklinde konuştu.

Aras, konuşmasının sonunda, seçim kampanyasına destek veren başta CHP örgütü olmak üzere tüm kampanya ekibine, mitinglerde güvenliği sağlayan kolluk güçlerine ve Bodrum basınına teşekkür etti. Demokrasi şölenini Bodrum’dan başlattıklarını belirten Ahmet Aras, “Bodrum’un güler yüzlü, aydınlık insanları. Sizinle birlikte başaracağız, başaracağız, başaracağız” mesajını verdi. Aras, “Yarın sandıklara gidiyorsunuz. Ben de gideceğim, birine oy vereceğim. Siz lütfen bir Pazar gününüzü bana ayırın, ben 5 yılımı size ayırayım.” dedi.

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras’ın konuşmasının ardından, CHP’nin 22’si üniversite mezunu, 10 tanesi de kadın olan belediye meclis üyesi adayları tek tek sahneye gelerek Bodrum halkını selamladı. “Martın sonu bahar” sloganlarıyla sonlanan mitingde, Karaovalıların açtığı “Yürü Lee Bizim Oğlan Karaova Seninle” pankartı ise günün en ilgi çeken görüntülerinden biri oldu.