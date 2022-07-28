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Gündem Bodrum açıklarında çatışma! ABD bayraklı lüks yat delik deşik oldu
Gündem

Bodrum açıklarında çatışma! ABD bayraklı lüks yat delik deşik oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesine uyuşturucu ihbarı alan Sahil Güvenlik ile lüks yat arasında çatışma çıktı. Kaçmaya çalışan lüks yat, Yunanistan karasularına girmek üzereyken durduruldu. İşte çatışma sonrası yatın son hali...

Yeniakit Publisher
2022-07-28 18:20:00 -

Bodrum’da Sahil Güvenlik ekipleri, uyuşturucu ihbarı sonrası harekete geçti. Sahil Güvenlik, dün sabah saatlerinde lüks bir yatı durdurarak arama yapmak istedi.

Ancak ABD bayraklı lüks yat, Yalıkavak açıklarında kaçmaya başlayınca Sahil Güvenlik botuyla kovalamaca yaşandı.

Bodrum Olay gazetesinin haberine göre, teknede uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar alarak harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan yat, Yunan karasularına yöneldi.

Sahil Güvenlik ekipleri de yatın peşinden gitti. Yattakiler Büyükkiremit Adası'nın açıklarına geldiklerinde, Sahil Güvenlik'in uyarı ateşine karşılık vermeye başladı ve çatışma çıktı.

Ekiplerin yatı, Yunan karasularına girmek üzereyken zor kullanarak durdurdu. Kovalamaca ağır hasar alan lüks yat, Yalıkavak Marina'ya götürüldü. Olayda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.

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