Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme! Tutuklu 4 şüpheli tahliye edildi

Fatih’te bir otelde konaklarken fenalaşan Böcek ailesinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tutuklanan dört kişi, Adli Tıp Kurumu’nun ölüm nedeninin otelde böcek ilacı uygulamasına bağlı zehirlenme olduğunu ortaya koyan mütalaası sonrası savcılığın talebiyle tahliye edildi.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) aile fertlerinin kesin ölüm nedenine ilişkin alınan mütalaada, ölümün gıda zehirlenmesi sonucu değil, kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

4 kişi serbest kaldı

Yazıda, şüpheliler kokoreççi E.E, kafe işletmecisi F.M.O, lokumcu F.T. ve midyeci Y.D'nin gıda sektöründe faaliyet gösterdikleri, şüphelilerin eylemleri ile aile fertlerinin ölümü arasında herhangi bir illiyet bağının bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Bu aşamada şüphelilerin tutuklu kalmasının orantılılık ilkesine aykırı düşeceğinin anlaşıldığı kaydedilen yazıda, şüphelilerin tahliyeleri ile serbest bırakılmalarına karar verilmesi talep edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesine karar verdi.

{relation id:1966149 slug:'bocek-ailesi-sorusturmasinda-flas-gelisme-iki-isim-tutuklandi'}