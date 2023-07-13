Böbrekleriniz risk altında mı? Bir dakikanızı ayırarak cevabını öğrenebilirsiniz…

Türk Nefroloji Derneği, Türkiye'de ve dünyada önemli bir sağlık sorunu olmayı sürdüren kronik böbrek hastalığına karşı suyun faydalarına dair toplumda farkındalık sağlamak amacıyla AstraZeneca Türkiye ve Hayat Su'yun koşulsuz katkıları ile www.sagliklibobreksagliklihayat.com web sayfasını hayata geçirdi.

7 soruyu cevaplayarak böbreklerinizin durumunu anlayabilirsiniz

“Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat” projesi kapsamında yayına alınan sitede böbrek hastalığı hakkında önemli bilgiler paylaşılırken ziyaretçiler burada yedi sorudan oluşan teste yanıt vererek böbreklerinin sağlık durumunu da öğrenebiliyor. Proje kapsamında, tüketicilerin bilinçlendirmesine destek olmak üzere Hayat Su şişelerinde ve damacanalarında yer alan özel boyunluklarda tüketicileri bu siteye yönlendiren QR kodları yer alacak.

Fonksiyonlarının yüzde 90'ını kaybettiğinde bile semptom göstermeyebiliyor

Böbrekler, insanları sağlıklı tutmak için birçok temel görevi yerine getiren organlardır. Ana görevi, kandaki zararlı maddeleri ve fazla suyu uzaklaştırmak olan böbrekler ayrıca kan basıncını kontrol etmeye, kırmızı kan hücreleri üretmeye ve kemikleri sağlıklı tutmaya yardımcı oluyor. Dünyada yaklaşık 850 milyon insan böbrek hastalığı ile yaşıyor. Dünya genelinde erişkinlerin yaklaşık yüzde 10'unda bir çeşit böbrek hasarı olduğu tahmin edilmektedir. Böbrek, fonksiyonlarının yüzde 90'ını kaybettiğinde bile hiçbir semptom göstermeyebiliyor. www.sagliklibobreksagliklihayat.com web sayfasındaki basit test ile böbrek hastalığı riski taşınıp taşınmadığı öğrenilebiliyor.

Böbrek hastalığı hakkında bunları biliyor muydunuz?

Böbrekler günde yaklaşık 1.500 litre kanı temizliyor.

Şeker hastalığı ve yüksek tansiyon, böbrek hastalığının önde gelen iki nedenidir.

Erken tanı, gerekli müdahaleler ile böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir.

Böbrek hastalığı ileri evrelere kadar genellikle belirti göstermemektedir. Bu nedenle hekim kontrolleri ihmal edilmemelidir.

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