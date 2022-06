Böbrek taşı düşürmenin en kolay yolu evde bitkisel çözüm

Böbrek kanalları içerisinde genellikle bilinmeyen nedenlere bağlı olarak bazı minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılara böbrek taşı adı verilir. Erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha yaygın olarak görülen bu hastalık, bir kez oluştuğu takdirde tedavi ile yok edilse bile çoğunlukla tekrarlama eğilimi gösterir.

Böbrekler, bel bölgesinin iki tarafında yer alan fasulyeye benzeyen vücutta önemli görevi olan organlardır. Böbreklerimizin en önemli görevi gıdaların sindirilmesi sonucu zararlı ve atık maddeleri idrar yoluyla dışarı atmaktır. Böbreklerde oluşan ufak bir sorun tüm vücudun dengesini önemli ölçüde etkilemektedir.

Böbrek taşı, böbrek kanalları içerisinde oluşan minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılardır. Toplumdaki en sık rastlanan böbrek hastalıklarından birisidir. Erkeklerde görünme sıklığı kadınlara oranlara üç kat daha fazladır. Her yaşta görülebilme olasılığı olduğu gibi otuzlu yaşlarda daha sık karşılaşılan bir hastalıktır.

Böbrek taşlarının tedavisi ertelenirse böbrek kanallarında tıkanıklığa sebep olur. Bu tıkanıklık beraberinde artan basıncın etkisiyle şiddetli ağrı oluşturmaktadır. Zincir olarak birbirine bağlanan bu sorunların en son halkasını da böbrek bozukluğu oluşturur. Böbreklerin fonksiyonel çalışmasını engelleyen böbrek taşlarının zamanında tedavi edilmesi önemlidir. Peki bakalım böbrek taşı en kolay nasıl düşer?

Böbrek Taşı Belirtileri Nelerdir?

Sırtta kaburgaların alt kısmında ağrı

Alt karın bölgesine yayılan ağrı

İdrarda yanma ve acı

Mide bulantısı

Kusma.

İdrarın yapısı, rengi ve yoğunluğunda değişiklik (bulanık, kötü kokulu idrar)

İdrarda kan.

Kanala düşen böbrek taşı kaç günde düşer?

Böbrek taşı dökme belirtilerinin ilk sırasında ağrı ve sancılar gelmektedir. Kişi zaman zaman bıçak gibi saplanan ağrılar hisseder. Bunun yanı sıra böbrek taşı döken hastalarda idrarda yanma, idrarı tam boşaltamama hissi oluşur. Böbrek taşları çeşitli metotlar ile kırıldıktan sonra vücuttan atılmaya çalışılır.

Böbrek Taşı En Kolay Nasıl Düşer?

5 mm’ye kadar olan taşların birçoğu yüksek medikal müdahalelere gerek kalmadan düşürülebilmektedir. Böbrek taşı düşürmenin en kolay yolu bol sıvı tüketimidir. Bunların yanında ağrı kesici ve antispazmodik ilaç tedavisi böbrek taşı düşürmeyi kolaylaştırır. Hekimler küçük çaptaki taşlar için düzenli ilaç kullanarak idrar yolundan böbrek taşlarını atmanızı sağlarlar. Ancak taşın boyutu büyüdükçe bu yöntemler yetersiz kalır ve farklı müdahaleler gerekir.

Böbrek Taşı Düşürmek İçin Ne Yapmalı?

Yukarıda bahsettiğimiz böbrek taşı düşürmenin kolay yolu uygulanamadığında hekimler gelişen teknoloji sayesinde farklı müdahalelerde bulunurlar. Önceden böbrek taşları için açık ameliyatlar uygulanırdı. Fakat gelişen teknoloji beraberinde daha yenilikçi ve kalıcı uygulamalar getirdi.

Boyutu belli bir büyüklüğün üzerinde ve eritilemeyen böbrek taşlarında ESWL (Extracorporeal Schock Wave Lithotripsy) uygulanmaktadır. ESWL işlemi vücut dışından verilen şok dalgaları ile böbrek taşlarını kırar.

PNL yöntemi böbrek taşı 2 cm’den büyük olduğunda uygulanır. Bel bölgesinde açılan 1 cm’lik kesitten böbreğin içerisinde girerek taşlar kırılarak aynı yoldan çıkartılır. Güncel ve kapalı ameliyat yöntemlerinden birisidir. Aynı zamanda ESWL işleminin yetersiz kaldığı durumlarda uygulanır.

URS de tıpta kullanılan bir diğer yöntemdir. Hastalarda idrar yolundan üretoroskop aletleriyle girilerek taşlar tedavi edilmektedir.

Kısa süren bu işlemler sırasında hastalar aynı gün taburcu edilebilmektedir.

Böbrek Taşı Düştüğünü Nasıl Anlarız?

Birçok hasta böbrek taşının düştüğünü idrar sırasında fark etmektedir. Ağrıların ve belirtilerin geçmiş olması da böbrek taşının kolay yoldan düştüğünün göstergesidir.

Böbrek Taşı İdrar Yolundan Nasıl Düşer?

Bol sıvı tüketimi, hareket ve destekleyici ilaçlar böbrek taşını düşürmenin en kolay yolu olmaktadır. Bol sıvı tüketimi ve ilaçlar ise böbrek taşları kendiliğinden kırılır ve idrar yolu ile vücuttan atılır.

Suyun şifalı olduğunu yıllardır böbrek taşına iyi geldiği söylenen şifalı sular dışında bitkiler nelerdir?

Böbrek Taşını Hangi Bitki Düşürür?

Böbrek taşını hangi bitki düşürür diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre! Burada sizlere birtakım bitkilerden bahsedeceğiz. İşte bitkiler ve faydaları:

Isırgan Otu: Böbrek taşına iyi geldiği bilinen ilk bitki ısırgan otudur. İdrar yollarında oluşan taşların ve iltihapların atılmasını kolaylaştırır. Düzenli ve kararında tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir. Böbrek taşı düşürmenin en kolay yolu olarak bilinmektedir.

Fesleğen: Böbrek taşının vücuttan atılması ve böbrek taşı oluşumunun önüne geçmek için oldukça faydalı bir bitkidir. Salatalarınıza lezzet katacak bu bitkiyi çay olarak da tüketebilirsiniz. Düzenli bir süre tükettiğinizde böbreklerinize faydasını göreceksiniz. Ağrılarınız geçecektir.

Kırkkilit Otu: Böbrek taşını geçirmek için en etkili bitkilerden biridir. Etkili olduğu kadar iyileştirici hızı da fazladır. Kırkkilit otunu suya katarak tüketebilirsiniz. Vücuttaki kalsiyum ihtiyacını dengeleyerek böbrek sorunlarınızın çözülmesine yardımcı olur.

Maydanoz: En sık tükettiğimiz bitkilerden olan maydanozun faydası saymakla bitmez. Salatalarda, yemeklerde sıklıkla kullandığımız maydanoz böbrek sağlığımız için de tüketilmektedir. İçerisinde bulunan vitaminler ve besin değerleri böbrek taşlarını düşürür ve ağrılarınızı geçirir.

Gilaburu böbrek taşı

Böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek olmasıyla bilinen gilaburu Bu özelliğiyle böbrek taşlarına ve böbrek kumuna karşı da oldukça etkili olduğu bilinir.

Kudret narının, böbrek taşları oluşumuna neden olan yüksek asit oranını azalttığı belirtilir.

BÖBREK TAŞLARININ OLUŞUMU ENGELLEYEN BESİNLER

Su içeriği yüksek olan besinlerin tüketimini arttırın. Ananas, kızılcık, armut ve karpuz hem yüksek su içerikleri ile diüretik etkiye sahiptirler hem de yüksek lif ile sindirim sürecini hızlandırırlar. Aynı zamanda taze meyveler içerdikleri vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminin işleyişine yardımcı olurlar. Kızılcık idrar yolu enfeksiyonlarını önleme özelliğine de sahiptir. Kereviz, kuşkonmaz, salatalık ve enginar yüksek su içeriğine sahiptir. Özellikle enginar, salatalık, soğan ve sarımsak kükürt ve silisyumdan zengindirler. Bu maddeler böbrek taşlarının önlenmesine fayda sağlar ve sindirime yardımcı olurlar. Daha az kırmızı et daha fazla yağsız et tercih edin, protein alımı için soğuk su balıkları, tofu (soya, alerjiniz yoksa) veya baklagilleri tercih edin.

Böbrek taşı düşüren su nerede?

Böbrek taşını düşürmek için Avrupa ve ülkenin her yerinden geliyorlar… Dünyada bir benzerine daha rastlanmayan Afyonkarahisar Gazlıgöl Kaplıcaları 5000 yıldır şifa dağıtıyor. Gazlıgöl Termal kaplıca suları, hem içmece tedavisi hem de banyo tedavisi olarak kullanılıyor. Düzce’yi Zonguldak’a bağlayan yol üzerinde ormanlık alan içerisinden gelen doğal kaynak suyunu içenler ‘şifa’ buluyor. Her gün yüzlerce kişinin yol üzerinde durup aldığı ‘şifalı su’, böbrek taşından, şeker hastalığına kadar bir çok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor.

Düzce’de ormandan doğal kaynak suyu olarak çıkan bu su ‘şifa’ dağıtıyor. Düzce’yi Zonguldak’a bağlayan yol üzerinde bulunan ve yıllardır ‘şifalı su’ olarak adlandırılan doğal kaynak suyu için her gün yüzlerce kişi sıraya giriyor. Bir çok hastalığa iyi geldiği düşünülen sudan almak için yolunu değiştirenler ile her gün evine ‘şifa’ dağıtan sudan alanlar, suyun hastalıklara iyi geldiğini düşünüyor.

Limon Suyu Böbrek Taşını Düşürür mü?

Limon suyu böbrek taşını düşürür mü sorusu merak edilenler arasındadır. Limon suyu böbrek taşlarının kolayca çözülmesi için mucize gibidir. Böbrek taşlarını kalsiyum okzalat ve fosfat oluşturmaktadır. Bu maddelerin bir araya gelmesini engelleyen en etkili besin limondur. Limon içerisinde bulunan sitrat sayesinde oluşan böbrek taşlarını parçalar. Yapılan onlarca inceleme ve çalışma sonucu limonun böbrek taşı üzerindeki etkisi kanıtlanmıştır. Her gün bir bardak limonlu su tüketmeniz böbrek taşı oluşumunu engelleyecek ve oluşan taşların düşmesini kolaylaştıracaktır.

Maden Suyu Böbrek Taşını Düşürür mü?

Böbrek taşı problemi yaşayan kişilerin bol su ve sıvı tüketmesi gerekir. Sıvı tüketiminin gücünü arttırmak isteyenlere ise pH değeri yüksek sıvılar tüketmesi önerilir. Maden suyu da bu durumda kullanılabilecek araçlardan birisidir.

Maden suyu böbrek taşı düşürür mü diye merak edenler olabilir. Maden suyu daha çok böbrek taşının oluşmasını engellemek için tüketilir. Daha önce böbrek taşı düşürmüş ve aynı sorununla tekrar karşılaşmak istemeyenler günlük belli seviyede maden suyu tüketmesi önerilmektedir. Yapılan araştırmalarda da maden suyunun pH değeri dolayısıyla böbrek taşını önlemede etkisi ortaya konulmuştur.

Zeytinyağı Böbrek Taşını Düşürür mü?

Vücudun önemli yapıtaşları olan böbreklerin temizlenmesinde zeytinyağı önemli rol oynamaktadır. Zeytinyağı böbrek taşı düşürür mü diye merak ediyor olabilirsiniz. Tek başına tüketmek zor olduğundan limon suyuna katarak tüketebilirsiniz. Salatalarınızda da zeytinyağı kullanım miktarınızı arttırabilirsiniz. Doğal besinler tüketmek böbrek taşı düşürmenin en kolay yolu olmaktadır.