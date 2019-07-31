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Böbrek taşı ağrısı nasıl geçer?

Böbrek taşı düşürüyor olmak ya da böbrek kanallarında oluşan böbrek taşı tedavi edilmediği takdirde böbrek hastalıklarına neden olabilmektedir. Böbrek taşı düşürmek çok ağrılı ve sancılı bir süreçtir ve mutlaka doktor kontrolünde taştan kurtulmak gerekmektedir. Peki böbrek taşı ağrısı nasıl geçer?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:30
Böbrek taşı ağrısı nasıl geçer?

Böbrek taşı düşürüyor olmak ya da böbrek kanallarında oluşan böbrek taşı tedavi edilmediği takdirde böbrek hastalıklarına neden olabilmektedir. Böbrek taşı düşürmek çok ağrılı ve sancılı bir süreçtir ve mutlaka doktor kontrolünde taştan kurtulmak gerekmektedir. Peki böbrek taşı ağrısı nasıl geçer?

Böbrek ağrısının temel sebeplerinden biri taştır. Böbrek kanalına sıkışmış veya kanaldan düşmek üzere olan böbrek taşı hastanın çok şiddetli ağrılar yaşamasına neden olmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonları da böbrek ağrısına neden olabilmektedir. Hasta bu ayrımı kendi yapamaz. Ağrı enfeksiyon veya taş düşürüldüğünde eşit seyredebilmektedir.

Böbrek ağrısının sebepleri nelerdir?

– Böbrek kanaması
– Böbrek damarlarında kan pıhtıları
– İdrar birikmesi nedeniyle böbrek şişmesi
– Böbrek kanseri veya böbrek tümörü
– Böbrek kistleri
– Böbrek enfeksiyonu
– Böbrek taşı
Bunun gibi böbrek hastalıklarının ilk belirtisi böbrek ağrılarıdır. Böbrek kendinde veya kanalında bir sorun olduğunda tepkime olarak vücutta ağrı yapabilmektedir. Bazı durumlarda idrarda yanma, mide bulantısı ve ateş de böbrek taşının belirtileri arasında yer almaktadır.

Böbrek taşının belirtileri nelerdir?

– Ateş
– İdrar yaparken yanma
– Sık sık idrara çıkma ihtiyacı
– Normalden farklı renk yani pembe, kırmızı veya kahverengi idrar
– Sırtın sağ ya da sol kısmında şiddetli ağrı

– Mide bulantısı
– Kusma
– İştah kaybı
– Yorgunluk
– Kilo kaybı

Böbrek taşı ağrısı nasıl geçer?

Böbreklerde kalıcı veya ilerleyen bir hasar olmadığı sürece ağrı kesici ilaçlar ilk başvurulacak yöntemdir. Fakat bazı zamanlar da işe yaramabilir. Sürekli tekrarlayan böbrek ağrılarında ağrı kesiciler sadece anlık rahatlama sağlamaktadır. İlacın etkisi geçtiği an ağrılar aynı şekilde devam edebilmektedir.

Böbrek taşı ciddiye alınması gereken bir sorundur. Tedavi edilmeyen veya önemsenmeyen böbrek taşı ağrıları ileride böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir.

Böbrek taşı tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek taşı tedavisi doktorun hastaya özel planlamasıyla başlamaktadır. Gerekli testler yapılıp taş tespit edilir ve boyutuna göre tedavi uygulanmaktadır. Bazı durumlarda kendi düşmesi beklenebilir. Fakat boyutu büyük böbrek taşlarına cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Böbrek taşı düştükten ya da geçtikten sonra tekrarlayabilmektedir. Bu yüzden düzenli olarak tedavi sonrası kontrollere gidilmelidir.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:30
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